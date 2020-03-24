إرجاء أولمبياد طوكيو 2020 على خلفية تفشي فيروس كورونا

لوزان-سويسرا-سانا

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان في بيان مشترك الثلاثاء إرجاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة في طوكيو هذا العام على خلفية تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الطرفين قولهما في بيان مشترك: “في الظروف الراهنة وبناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية اليوم..خلص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الى أن الأولمبياد الثاني والثلاثين في طوكيو يجب أن يتم تأجيله إلى ما بعد العام 2020 لكن ليس أبعد من صيف 2021 لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي”.

وكانت دورة الألعاب الاولمبية مقررة بين الـ 24 من تموز والتاسع من آب.

وأجرى باخ وآبي في وقت سابق اليوم مباحثات هاتفية كشف على إثرها المسؤول الياباني أن بلاده اقترحت تأجيل الأولمبياد لفترة عام.

وتأتي هذه الخطوة بعد ضغوط متزايدة على منظمي دورة الألعاب الأولمبية لإرجاء الموعد المقرر على خلفية تفشي وباء كورونا الذي أدى إلى تسجيل نحو 17 ألف وفاة حول العالم ودفع إلى فرض قيود واسعة على حركة التنقل والسفر وجمد النشاط الرياضي في مختلف أنحاء العالم.