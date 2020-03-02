ظريف: الإرهاب الاقتصادي الأمريكي عرض حياة المرضى الإيرانيين للخطر

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الإدارة الأمريكية ضد بلاده عرض حياة المرضى الإيرانيين للخطر.

وكتب ظريف في تغريدة له على تويتر اليوم: في خضم الإرهاب الاقتصادي الأمريكي الذي عرض حياة المرضى الإيرانيين للخطر علينا أن ننوه بجهود منظمة الصحة العالمية والدول الصديقة لتضامنها مع إيران في مكافحة فيروس كورونا.

من جهة أخرى بحث ظريف مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.

وأكد الوزيران ضرورة اتخاذ تدابير مشتركة ومتزامنة عبر تسهيل التبادل التجاري بين البلدين.