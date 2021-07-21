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إيران تجدد رفضها التدخلات الأمريكية في شؤون كوبا

2021-07-20

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف موقف بلاده الرافض لكل التدخلات الأمريكية في شؤون كوبا.

وذكرت الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية “إن ظريف أجرى اليوم اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغز حول آخر المستجدات فيما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وأكد ظريف أن إيران ترفض التدخل الأمريكي بالشؤون الداخلية لكوبا.

وكان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أكد الخميس الماضي أن الولايات المتحدة فشلت في محاولاتها لتدمير بلاده رغم إنفاقها مليارات الدولارات لتحقيق هذه الغاية.

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