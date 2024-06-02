تشيلي تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية

سانتياغو- سانا

أعلن الرئيس التشيلي غابريال بوريتش أن بلاده ستنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ونقلت وكالة وفا عن بوريتش قوله اليوم خلال الخطاب الرئاسي السنوي أمام البرلمان التشيلي في العاصمة سانتياغو: “قررت أن تدعم تشيلي وتنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

وشدد بوريتش على أن هناك حاجة إلى رد حازم من المجتمع الدولي تجاه المجازر التي ترتكبها “إسرائيل ” في قطاع غزة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال.

وكانت تشيلي قدمت خلال شهر كانون الثاني الماضي بالاشتراك مع المكسيك مذكرة إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي عدوانه على قطاع غزة ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 36379 فلسطينياً وإصابة 82407 فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

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