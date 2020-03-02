أمسية فنية لموسيقا الجاز بثقافي السويداء

السويداء-سانا

معزوفات ومقطوعات موسيقية بأنماط جديدة قدمتها فرقة “ماتش فوكس” مساء اليوم على مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة السويداء وسط حضور محبي موسيقا الجاز.

الأمسية التي أقيمت بالتعاون مع جمعية دنيا الفن ومديرية ثقافة السويداء استمرت ساعة من الزمن قدمت خلالها الفرقة مقطوعات موسيقية وغنائية متنوعة لموسيقيي الجاز في العالم بقيادة الفنان شادي حمزة وعلى الغيتار الفنان ريان حمزة والفنان أبي الزاقوت على الغيتار الكهربائي وعلى الدرامز الفنان أمير الباروكي.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية دنيا الفن الفنان داود رضوان لمراسلة سانا أن هذه الأمسية تأتي في إطار تكريس ثقافة الفن ونشرها بين جيل الشباب لافتا إلى اهتمام الجمعية بالشباب وتشجيعهم ودعم مواهبهم.

وعبر العديد من الشباب الذين غص المسرح بهم عن سعادتهم واستمتاعهم بالأداء الاحترافي لأعضاء الفرقة الذين نشروا أجواء من الفرح بما قدموه عزفاً وغناء.

خزامى القنطار