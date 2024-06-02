فريق البحرين بطلاً للدورة الدبلوماسية العربية الأولى لكرة القدم

دمشق-سانا

اختتمت اليوم منافسات بطولة الدورة الدبلوماسية العربية الأولى والتي أقيمت على ملعب الجلاء بدمشق.

وتوج منتخب البحرين بلقب البطولة بعد فوزه بالمباراة النهائية على منتخب العراق بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، فيما حل منتخبا سورية والسودان في المركز الثالث مكرر.

وعقب المباراة تم تتويج اللاعبين وتسليم كأس البطولة لكابتن منتخب البحرين كميل الرمضان.

وأقيمت الدورة الدبلوماسية العربية الأولى لكرة القدم بمشاركة وإشراف وزارة الخارجية والمغتربين، وبمبادرة من السفارة التونسية في سورية، وبالتعاون مع عدد من البعثات الدبلوماسية العربية في سورية، والاتحاد الرياضي العام، والاتحاد العربي.

وشارك في الدورة 8 فرق من سورية وتونس والجزائر والإمارات والعراق وليبيا والسودان والبحرين.

محمد الخاطر

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