هيئة التميز والإبداع تعلن مواعيد اختبارات المرحلة الثانية لمنافسات الأولمبياد العلميّ للصغار واليافعين

دمشق-سانا

أعلنت إدارة الأولمبياد العلميّ السوريّ في هيئة التميّز والإبداع مواعيد بدء اختبارات المرحلة الثانيةلمنافسات الأولمبياد العلميّ للصغار واليافعين لعام 2024.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم ان الاختبارات ستقام في مراكز الجامعات ضمن المحافظات، بمشاركة 3800 متميّز ومتميّزة من مرحلة التعليم الأساسيّ من مختلف المحافظات بعد تأهّلهم من المرحلة الأولى حيث ستقام في الـ 8 من شهر حزيران الجاري اختبارات الرياضيات وفي 22 حزيران اختبارات العلوم وفي 29 حزيران اختبارات الفيزياء والكيمياء.

وكانت الهيئة أتاحت المشاركة في هذا الأولمبياد لجميع طلاب وطالبات الصفين السابع والثامن للتعليم الأساسي عن فئة اليافعين، وكذلك لطلاب وطالبات الصفين الخامس والسادس للتعليم الأساسي عن فئة الصغار ومن جميع المدارس بالمحافظات كما أتاحت لهم اختيار أكثر من اختصاص من الاختصاصات العلمية المذكورة .

ويتضمن الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة القبول واختبارات عن بعد ثمّ تنتقل إلى اختبارات المرحلة الثانية على مستوى المحافظات لتنتهي باختبارات التصفيات النهائيّة في شهر آب القادم.

هيلانه الهندي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency