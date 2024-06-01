السورية للاتصالات: إعادة الخدمات الملغاة للمشتركين بعد تسديد المستحقات المالية

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات أنه يمكن إعادة الخدمات الملغاة بالنسبة لمشتركي خدماتها الذين تم إلغاء اشتراكاتهم بسبب تأخرهم عن تسديد الفواتير المستحقة شهري كانون الثاني وشباط الماضيين.

ودعت السورية للاتصالات أصحاب الاشتراكات الملغاة إلى مراجعة المراكز الهاتفية التابعين لها بأسرع وقت لاستعادة خطوطهم الهاتفية وبوابة الانترنت الملغاة وذلك بعد تسديد الذمم المالية المستحقة وأجور إعادة الاشتراك.

ونوهت السورية للاتصالات بأن مهلة المراجعة لضمان حق المشترك باستعادة الخدمة الملغاة تنتهي يوم الخميس الموافق لـ 13 حزيران الجاري.

نور يوسف

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