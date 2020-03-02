غادة حرب تقدم أغنيات عربية ومقاطع أوبرالية على مسرح ثقافي طرطوس

طرطوس-سانا

أحيت مغنية الأوبرا غادة حرب على مسرح المركز الثقافي في مدينة طرطوس حفلاً قدمت خلاله مقاطع من الأوبرا والأغاني الكلاسيكية والعربية بمرافقة إياد جناوي على البيانو وعماد مرسي على التشيللو.

الحفل الذي أقامته الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون بالتعاون مع مديرية ثقافة طرطوس أدت فيه حرب أغنيات “يا رايح عضيعتنا” و”اسمع قلبي وشوف دقاته” و”قلبي دليلي” و”كل شي عم يخلص” و”أيام”.

وأوضحت الفنانة حرب أنه يجب الحفاظ على الموسيقا العربية إلى جانب الموسيقا الكلاسيكية الغنية بالطبقات الصوتية والتي تلقى صدى لدى الجمهور الذواق للموسيقا.

وأشارت مغنية الأوبرا إلى أهمية إقامة هذا النمط من الحفلات بشكل مستمر لما له من قبول لدى الجمهور السوري مشيرة إلى أنه سبق لها إقامة حفلات في طرطوس.

أليسار عيسى