وزير الكهرباء من اللاذقية: إنجاز مشروع محطة الرستين خلال المدة المحددة

اللاذقية-سانا

معوقات العمل، والإجراءات المطلوبة لتنفيذ الأعمال في العنفة البخارية بمحطة الرستين لتوليد الكهرباء باللاذقية كانت أبرز محاور الاجتماع الذي انعقد في المحطة، بحضور وزيري الكهرباء والأشغال العامة والإسكان، ومحافظ اللاذقية، ومديري الجهات العامة التابعة لوزارة الكهرباء المعنية بأعمال المحطة، والشركة المنفذة للأعمال المدنية، وممثلي الشركة الإيرانية المنفذة للمحطة.

وطلب وزير الكهرباء، المهندس غسان الزامل وضع برنامج زمني والالتزام به من جميع الكوادر المعنية بأعمال التنفيذ والإشراف، مع عقد اجتماع دوري بشكل أسبوعي لتتبع أعمال التنفيذ ومعالجة أي معوقات.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع، شدد وزير الكهرباء على ضرورة إنجاز مشروع محطة الرستين خلال المدة الزمنية المحددة، باعتباره من أهم المشروعات الضخمة والرائدة على مستوى سورية رغم صعوبة المرحلة، مشيراً إلى أن الاجتماع بحث في مسوغات التأخير، وأهمية التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان تجاوز المعوقات والالتزام بالوقت المحدد.

وأعرب الوزير الزامل عن أمله بوضع المحطة في الخدمة نهاية العام الحالي أو مطلع العام القادم بعد الانتهاء من أعمال المجموعة الغازية الأولى والثانية، والانتقال إلى القسم الأخير وهو المجموعة البخارية، مبيناً أن تشغيل كل المجموعات في محطة الرستين سيكون له انعكاس إيجابي ملموس على واقع الكهرباء في المنطقة الساحلية.

من جهته أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس سهيل عبد اللطيف أن الهدف من الجولة مع وزير الكهرباء الاطلاع على الأعمال فيما يخص الشركة العامة للبناء والتعمير، المتعهد الثانوي لدى الشركة الأساسية المنفذة للمحطة، ومناقشة أسباب التأخير في التنفيذ ووضع خطة لتداركه.

بدوره أكد محافظ اللاذقية عامر هلال الحرص على الالتزام بتقديم كل التسهيلات للعمال والكوادر على مختلف الصعد، نظراً لأهمية المشروع على المستوى الوطني، وضرورة تشكيل لجنة تنسيق تجتمع أسبوعياً للوقوف على الصعوبات والمعوقات ورفع تقريرها إلى الوزيرين، مع التأكيد على متابعة سير العمل من قبل المحافظة.

وفي سياق آخر اطلع وزير الأشغال العامة على تقدم الأعمال في مشروع بناء الأبراج السكنية لمتضرري الزلزال في مدينتي اللاذقية وجبلة، ونسب الإنجاز فيها.

وبين مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان في اللاذقية، المهندس كنان سعيد أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل بالكامل للأبراج الأربعة في اللاذقية، متوقعاً بدء تسليم المتضررين مساكنهم في نهاية الشهر الحالي، أما نسب الإنجاز لأعمال الهيكل في البرجين السكنيين اللذين يجري تنفيذهما في حي العزة بمدينة جبلة فبلغت 90 بالمئة، وسيتم تسليم المساكن للمتضررين في جبلة قبل نهاية العام الحالي.

وبين معاون مدير فرع البناء والتعمير باللاذقية، المهندس فراس محمد أنه تم إنجاز أعمال الهيكل للبرجين الـ 78 و الـ 79، والتي ينفذها فرع الشركة، بينما بلغت نسبة إنجاز أعمال التشطيب نحو 85 بالمئة.

من جهته أوضح مدير فرع المنطقة الساحلية للشركة العامة للمشاريع المائية، محمد عيسى أن الأعمال الإنشائية في موقعي العزة والنقعة في جبلة قاربت 95 بالمئة، بينما بلغت نسبة أعمال الإكساء حوالي 50 بالمئة.

واطلع الوزير عبد اللطيف والمحافظ هلال على سير العمل أيضاً في مشروع بناء الضاحية السكنية 500 وحدة سكنية للمتضررين من الزلزال، بالقرب من مشتل الساحل على أطراف مدينة اللاذقية، بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعلى المراحل التي وصل إليها، وآلية العمل المتبعة في المشروع لتنفيذ البنى التحتية.

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