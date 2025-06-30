مفوضية شؤون اللاجئين: عودة 15 ألف لاجئ سوري لبلادهم أيار الماضي

عمّان-سانا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عودة أكثر من 15 ألف لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلادهم خلال أيار الماضي، بزيادة بواقع 45 بالمئة مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وأوضحت المفوضية في تقرير أوردته قناة “المملكة” الأردنية في موقعها الإلكتروني أن شهر نيسان الماضي شهد عودة 10500 لاجئين سوريين إلى بلادهم، ليبلغ إجمالي عدد العائدين من الأردن إلى سوريا منذ الثامن من كانون الأول الماضي، لغاية نهاية أيار الماضي نحو 75500 لاجئاً.

المفوضية بينت في تقريرها أنها تواصل دعم اللاجئين الراغبين في العودة، إذ نظّمت خلال الشهر ذاته “أيار” نقل آلاف اللاجئين من المجتمعات والمخيمات إلى سوريا، في ارتفاع ملحوظ عن شهر نيسان.

وأجرت المفوضية مقابلات شخصية مع الراغبين في العودة للتأكد من أن قرارهم طوعي ومدروس، كما زوّدتهم بمعلومات عن الخدمات المتاحة في سوريا، بالتنسيق مع مكتب المفوضية في دمشق.