تعزيزاً للتواصل الوطني.. المهندس كده يلتقي ممثلي الطائفة المرشدية في سوريا

دمشق-سانا

لتعزيز التواصل الوطني ومناقشة التحديات التي تواجه أبناء الطائفة المرشدية، استقبل المهندس علي كده معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، الوفد الممثل للطائفة في سوريا.

وذكرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء على قناتها في تلغرام أن المهندس علي كده شدد على أهمية استمرار التواصل مع جميع الطوائف والمكونات الوطنية، وبحث الإشكالات التي تؤثر على الحالة العامة لسياسة الدولة.

وأشار المهندس كده إلى ضرورة الوصول إلى نقاط تواصل مباشرة مع الجهات العليا، بما يضمن وضوح الرؤية وتكامل الجهود بين مختلف فئات المجتمع السوري.

من جهتهم عبّر أعضاء الوفد عن تقديرهم لحرص الدولة على صون النسيج الاجتماعي، وردم الفجوات بين السلطة ومكونات المجتمع، معربين عن أملهم بأن يشكّل هذا اللقاء نقطة انطلاق جديدة لضمان مشاركة فاعلة للطائفة المرشدية باعتبارها جزءاً أصيلًا لا يتجزأ من مكونات المجتمع السوري.