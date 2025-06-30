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تراجع أسعار النفط بعد تهدئة التوترات في الشرق الأوسط

2025-06-30

نيويورك-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم، مع انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتزايد التوقعات بزيادة جديدة في إنتاج تحالف أوبك بلس خلال آب المقبل، ما عزز من احتمالات ارتفاع الإمدادات في السوق.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب المقبل انخفضت 13 سنتاً أو بمقدار 0.19 بالمئة إلى 67.64 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.49 بالمئة ليصل إلى 65.20 دولاراً للبرميل.

ومن المتوقع أن يختتم الخامان القياسيان تعاملات حزيران الحالي بمكاسب للشهر الثاني على التوالي.

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