اختتام المرحلة الأولى من مسابقة “القارئ المتميز” بموسمها التاسع في السويداء

السويداء-سانا

اختتمت مديرية التربية والتعليم في السويداء اليوم المرحلة الأولى من مسابقة “القارئ المتميز” بموسمها التاسع، بمشاركة تلاميذ وطلاب من جميع الصفوف التعليمية.

وذكرت منسقة المسابقة في مديرية التربية سوسن نصر في تصريح لمراسل سانا أن هذه المرحلة من المسابقة شهدت مشاركة 905 تلاميذ وطلاب يمثلون 71 مدرسة، بحيث تم تقييم قراءتهم للكتب من قبل لجان مختصة، واختيار المتميزين منهم للمرحلة الثانية على مستوى المجمعات التربوية.

ونوهت نصر بأهمية المسابقة لتحفيز الطلاب على المطالعة، واكتساب المعرفة، والمساهمة في بناء شخصيتهم المعرفية والثقافية.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen