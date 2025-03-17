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الهلال الأحمر في درعا يقدم خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية لمعتقلي النظام البائد

2025-03-17

درعا-سانا

أعلن فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا أنه يقدم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لنحو 61 معتقلاً سابقاً، أفرج عنهم مؤخراً من سجون النظام البائد.

وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لمراسل سانا أن الفرع يعمل من خلال كوادره على مساعدة المفرج عنهم من سجون النظام المخلوع، للعودة إلى حياتهم الطبيعية، وتعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي.

وبين المسالمة أن فرع الهلال الاحمر يقدم أيضاً للمفرج عنهم ولأسرهم المساعدة في مجال الحصول على الخدمات الصحية والإغاثية لتمكينهم من تجاوز آثار الاعتقال.

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