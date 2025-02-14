مياه حمص تجري أعمال صيانة في مناطق دمرها النظام البائد ‏

حمص-سانا

تقوم المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة حمص، ‏بأعمال صيانة لخطوط المياه المغذية للمنازل بمناطق تعرضت للتخريب ‏والدمار على يد النظام البائد.

وأوضحت المؤسسة على صفحتها في فيس بوك، أن هذه الأعمال تتم بمناطق مختلفة منها البياضة، والخالدية، ‏وعشيرة، وبابا عمرو، بهدف إيصال المياه للمواطنين العائدين إلى منازلهم، وتركيب الوقافات المسروقة.‏

وأشارت المؤسسة إلى استقبالها شكاوى المواطنين، ‏المتعلقة بحالات هدر المياه و التلوث الذي قد يحصل، لضمان وصول مياه ‏الشرب للمشتركين ضمن المواصفات القياسية السورية، إضافة لأعمال ‏صيانة السكور وتوزيع المياه بشكل عادل على جميع الأحياء، ورفع الضاغط ‏المائي.‏

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