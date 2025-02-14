مياه حمص تجري أعمال صيانة في مناطق دمرها النظام البائد ‏

حمص-سانا
تقوم المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة حمص، بأعمال صيانة لخطوط المياه المغذية للمنازل بمناطق تعرضت للتخريب والدمار على يد النظام البائد.
وأوضحت المؤسسة على صفحتها في فيس بوك، أن هذه الأعمال تتم بمناطق مختلفة منها البياضة، والخالدية، وعشيرة، وبابا عمرو، بهدف إيصال المياه للمواطنين العائدين إلى منازلهم، وتركيب الوقافات المسروقة.
وأشارت المؤسسة إلى استقبالها شكاوى المواطنين، المتعلقة بحالات هدر المياه و التلوث الذي قد يحصل، لضمان وصول مياه الشرب للمشتركين ضمن المواصفات القياسية السورية، إضافة لأعمال صيانة السكور وتوزيع المياه بشكل عادل على جميع الأحياء، ورفع الضاغط المائي.
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