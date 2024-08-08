بمناسبة عيد الجيش… تكريم جرحى من أبناء محافظة إدلب في اللاذقية

اللاذقية-سانا

بمناسبة عيد الجيش أقامت قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في محافظة إدلب اليوم حفل تكريم لجرحى الجيش من أبناء المحافظة تقديراً لبطولاتهم وتضحياتهم في سبيل الوطن، وذلك في نادي الضباط باللاذقية.

وفي تصريح لمراسل سانا، أكد أمين فرع محافظة إدلب لحزب البعث أحمد جابر نجار أن الجيش العقائدي الصامد هو ضمانة للوحدة الوطنية وتحرير كامل الأرض السورية من الأعداء والإرهاب، موضحاً أن التكريم شمل 55 جريحاً من أبطال الجيش الذين كانوا قدوة وطنية وأخلاقية وأدوا مهمتهم بكل إخلاص دفاعاً عن الوطن.

وأضاف: إن هؤلاء الأبطال تغلبوا أيضاً على المعوقات الاجتماعية في حياتهم عبر متابعة تحصيلهم العلمي أو تميزهم في مجال الرياضة وإطلاق مشاريع عمل خاصة بهم، مشيراً إلى أن التكريم كان هنا في محافظة اللاذقية حيث يقيمون لتخفيف أعباء التنقل عليهم.

وأوضح جريح الحرب علي حسن كربوج الذي تعرض للإصابة إحدى عشرة مرة وأدت الإصابة الأخيرة إلى شلل أن عيد الجيش هو عيد وطني لكل مواطن شريف بذل الغالي والرخيص في سبيل الوطن، وهو مصدر عز وفخار.

وأكد العقيد الجريح يوسف إبراهيم بريمو أن الجرحى أدوا واجبهم، وهذا التكريم هو تقدير لما قدموه واستذكار لبطولاتهم في الدفاع عن الوطن.

فيما وجه الجريح أحمد إبراهيم سليم الشكر للقائمين على هذا التكريم لما يولونه من اهتمام وتقدير لجرحى الوطن.

علاء ابراهيم

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