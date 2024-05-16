المكتب الإعلامي في غزة.. الذكرى الـ 76 للنكبة الفلسطينية تتجدد اليوم على أيدي نفس العصابات الإجرامية وداعميها

القدس المحتلة-سانا

أوضح المكتب الإعلامي في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أُجبرت على الانسحاب من حي الزيتون شرق مدينة غزة تحت ضربات المقاومة الفلسطينية خلفت وراءها دماراً كبيراً بنسفها مربعات سكنية كاملة و4 مدارس وعيادات طبية.

وأشار المكتب في بيان إلى أن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة بقصف مجموعة من الفلسطينيين وسط شارع الجلاء في مدينة غزة ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين في جريمة تتكرر يومياً، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة للجم الاحتلال النازي وإلزامه بوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك لفت المكتب إلى أن الذكرى السادسة والسبعين للنكبة الفلسطينية تتجدد اليوم من خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها نفس العصابات الإجرامية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في مأساة إنسانية أدت إلى أفظع عملية تهجير قسري في التاريخ منذ عام 1948م.

وقال المكتب إنه في الوقت الذي تتحالف فيها الإدارة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول ضد الحرية والإنسانية وتصطف إلى جانب الاحتلال ويمدونه بالسلاح والعتاد وينخرطون معه في حرب الإبادة الجماعية، فإن الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني من القتل والمجازر في اليوم 222 لحرب الإبادة الجماعية، ورغم مرور 76 سنة على النكبة الفلسطينية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency