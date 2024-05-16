المقاومة الفلسطينية تقضي على 12 جندياً للعدو الصهيوني وتكبده خسائر فادحة

القدس المحتلة-سانا

كبدت المقاومة الفلسطينية اليوم الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في قطاع غزة حيث قضت على 12 جندياً، إضافة إلى استهدافها ثلاث دبابات “ميركافا” وجرافتين عسكريتين وتجمعاً لآليات العدو.

وأوضحت المقاومة في بيان لها اليوم أن مقاتليها في مخيم جباليا شمال القطاع أوقعوا ثلاث قوات راجلة للعدو بين قتيل ومصاب بعد تفجيرهم عبوتين “شواظ” إضافة إلى قضائهم على 12 جندياً للعدو الصهيوني عبر استهداف منزل كانوا يتحصنون داخله بقذائف مضادة للأفراد وبقذيفة “تي بي جي” كما قضوا على قناص إسرائيلي.

وأشارت المقاومة إلى استهدافها تجمعاً لآليات العدو شرق مدينة جباليا، وبقذائف مضادة للدروع وقذائف “الياسين 105” ثلاث دبابات “ميركافا” وجرافتين عسكريتين للاحتلال في مخيم جباليا وشرق مدينة رفح.

ورداً على مجازر الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة استهدفت المقاومة بثلاث رشقات صاروخية مستوطنة “سديروت” على أطراف قطاع غزة.

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