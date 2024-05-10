رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إنهاء أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

القدس المحتلة-سانا

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه يسعى إلى إنهاء أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم وإرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية.

وأوضح مصطفى في تصريح له اليوم نقلته وكالة وفا أن ميليشيات المستوطنين صعدوا منذ العدوان على قطاع غزة اقتحاماتهم وإرهابهم ضد المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، واعتداءاتهم على الأراضي والممتلكات في الضفة الغربية، وذلك في ظل غياب المساءلة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

كما حذر مصطفى من تفاقم الوضع الكارثي الإنساني الذي يعيشه قطاع غزة المنكوب في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية لليوم الـ 216، ما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقفها، ووقف اجتياح رفح وإدخال المساعدات الأساسية.

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