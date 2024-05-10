أطفال كورال الشمس في حفلهم الغنائي الأول ينشدون للحب والسلام والطفولة

اللاذقية-سانا

الحب وحماية الطفولة والعيش بأمان وسلام أماني حملتها حناجر أطفال “كورال الشمس” في حفلهم الغنائي الأول الذي استضافته مساء اليوم خشبة مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية بعنوان “ربيع وزهر”.

الحفل الذي يقيمه المركز الوطني للموسيقا بالتعاون مع مديرية الثقافة باللاذقية وبإشراف وتدريب المايسترو الياس سمعان قدم من خلاله 31 طفلاً وطفلة تتراوح أعمارهم بين الخمس والتسع سنوات باقة من الأغاني التي تنشد السلام والحب وتحمل طاقة الفرح والأمل بالغد.

“جينا نغني للحب، للطفولة، للربيع وللسلام” بهذه الكلمات افتتح الاطفال حفلهم وسط أداء حمل الكثير من الجمال والعفوية وعلى أنغام أغاني “طلعت يامحلى نورها” و”طير وعلي ياحمام” و”طيري طيري ياعصفورة” و “شتي يادنيا” و”اعطونا الطفولة” وغيرها من الأغاني استطاع الأطفال الاستئثار بقلوب الجمهور الكبير على مدى أكثر من ساعة.

المشرف على الكورال المايسترو سمعان بين في تصريح لمراسلة سانا أن حفل اليوم هو بمثابة انطلاقة لجوقة الأطفال في كورال الشمس التابع للمركز الوطني للموسيقا، والذي نشأ نتيجة تدريس الموسيقا بطريقة ممنهجة لهذه الفئة العمرية، مشيراً إلى أن العمل يحمل اتجاهين أولهما أكاديمي والثاني تدريبي، إضافة لكونه يشكل حالة اجتماعية صحية تعكس صور المجتمع بشكل جميل وتحمل التفاؤل والمل بالمستقبل.

الموسيقي زيد الراهب مدير المركز الوطني للموسيقا أشار إلى أن رسالة المركز هي العمل بحب وإخلاص، وتمرير هذا الحب للآخرين من خلال الموسيقا، مبيناً أنه وبعد تدريبات استمرت أكثر من تسعة أشهر للخروج بالأطفال إلى المسرح يبقى أهم ما يميز الحفل هو الشغف والحب لدى الأطفال نفسهم وهو الذي ولد لديهم الإحساس بالموسيقى.

من جهته اعتبر مجد صارم مدير الثقافة باللاذقية أن الحفل يشكل أحد أوجه الدعم الذي تقدمه المديرية في إطار خطة عملها الاستراتيجية، والتي تتضمن دعم ورعاية مواهب الأطفال واليافعين، كما تشكل فرصة لاكتشاف المواهب التي تؤكد أننا مستمرون بدعمها واحتضانها لتكون بذرة حقيقية نأمل أن نقطف ثمرة إبداعها في المستقبل.

فاطمة ناصر

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