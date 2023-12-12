22 شهيداً وعشرات المصابين جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم 67

القدس المحتلة-سانا

استشهد 22 فلسطينياً وأصيب العشرات، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 67 على قطاع غزة المنكوب وسط وضع إنساني كارثي.

وذكرت وكالة وفا أن الاحتلال قصف بالطيران عدة منازل في رفح، ما أدى لاستشهاد 20 فلسطينياً وإصابة العشرات، فيما قصف بالمدفعية مناطق في خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.

وتستمر معاناة مستشفيات القطاع من أوضاع كارثية جراء نقص المستلزمات والأعداد الكبيرة من الجرحى، وكانت وزارة الصحة أعلنت الليلة الماضية استشهاد 3 أطفال نتيجة نقص الأوكسجين بمستشفى كمال عدوان شمال القطاع، مشيرة إلى وجود 12 طفلاً في العناية المركزة و6 أطفال خدج بالمستشفى.

وحذرت الوزارة من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، مبينة أنها تتابع 325 ألف حالة مصابة بالأمراض المعدية جراء الأوضاع المأساوية وسوء التغذية وقلة مياه الشرب والنظافة الشخصية في مراكز الإيواء.

وأوضح مدير مستشفى النجار في رفح أن أمراض الجدري والإسهال والإنفلونزا منتشرة بين الأطفال والنازحين، وأن 1500 حالة أمراض معوية تصل للمستشفى يومياً بسبب نقص الغذاء، محذراً من أن الوضع أصبح كارثياً جداً.

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