ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بدعم من تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة واجتماعات لبنوك مركزية بحثاً عن مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1986.09 دولاراً للأوقية.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2001.30 دولار.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 22.90 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 913.70 دولاراً، فيما صعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 963.48 دولاراً للأوقية.

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