الحزب الشيوعي السلوفاكي: نتضامن بالكامل مع حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة

براتيسلافا-سانا

أعلن الحزب الشيوعي السلوفاكي تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل البقاء وتقرير المصير وسيادته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ورفضه للاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية.

وقال الحزب في بيان: “إن ما يجري حالياً في قطاع غزة ليس سوى جزء من صراع طويل مستمر منذ عام 1948 بوتائر مختلفة، حيث تتعرض الأراضي الفلسطينية للاحتلال والغزو والحروب، الأمر الذي أدى إلى مقتل مئات الآلاف من الفلسطينيين بشكل عبثي وإلى تقويض حقوق الإنسان الأساسية ومصادرة الأراضي وممارسة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين”.

ودعا الحزب الشيوعي السلوفاكي إلى اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، مشدداً على أنه من دون قيام الدولة الفلسطينية فإن السلام لن يحل في هذه المنطقة.