المهندس عرنوس يلتقي نظيره الباكستاني على هامش أعمال القمة العالمية للعمل المناخي

دبي-سانا

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مع نظيره الباكستاني أنوار الحق كاكر، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للعمل المناخي المنعقدة بدبي ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28).

وأكد المهندس عرنوس خلال اللقاء على متانة العلاقات السورية الباكستانية وقدمها، معرباً عن الشكر والتقدير لمواقف باكستان الداعمة لسورية ولجهود الحكومة الباكستانية في تقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من الزلزال الذي تعرضت له سورية في شباط الماضي.

وأشار المهندس عرنوس إلى ضرورة إعادة تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والارتقاء بالعلاقات في كل المجالات وبما يخدم العلاقات المميزة بين الشعبين السوري والباكستاني.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن أمله بإعادة تفعيل الاتفاقيات وإزالة كل العقبات التي تعيق تنفيذها بما يحقق مصلحة البلدين، ولا سيما في مجالات السياحة الدينية والنقل الجوي.

وأشار كاكر إلى ما يحدث في غزة من جرائم وضرورة إيقاف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، لافتاً إلى ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى أهالي قطاع غزة.

ووجه كاكر الدعوة للمهندس عرنوس لزيارة باكستان وبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والتعليمية بين البلدين.

حضر اللقاء وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ونائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ ورئيس البعثة الدبلوماسية السورية في الإمارات الدكتور غسان عباس.