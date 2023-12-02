وقفة تضامنية أمام مقر اليونيسيف بدمشق تنديداً بجرائم الاحتلال بحق الأطفال في قطاع غزة

دمشق-سانا

نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم وقفة تضامنية أمام مقر منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بدمشق، تنديداً بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الأطفال في قطاع غزة المحاصر، وللمطالبة بإيقاف القصف العشوائي على البنى التحتية، وخاصة المشافي والمدارس.

وأكد المشاركون بالوقفة في مذكرة قرأتها الطالبة شهد إبراهيم من فرق الكشافة ضرورة إيقاف عدوان كيان الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومحاسبته على جرائمه بحق الأطفال والنساء، داعين إلى اعتبار المدارس والجامعات وأماكن العبادة والمشافي تحت حماية الأمم المتحدة، وأن قصفها يستحق استخدام الفصل السابع من مجلس الأمن ضد كيان الاحتلال الصهيوني.

كما طالب المشاركون بضرورة إدخال الوقود للمستشفيات والمرافق الخدمية والحليب للأطفال، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإخراج الجرحى والمرضى للعلاج، مشددين على ضرورة رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة.

وتم خلال الوقفة رفع الأعلام الوطنية السورية والفلسطينية وصور لشهداء أطفال طالتهم يد الإجرام الإسرائيلي، إضافة إلى عرض مشاهد تمثيلية لقصف الاحتلال المتعمد للمشافي والمدارس بمن فيها، وكل البنى التحتية في القطاع المحاصر.

علي عجيب