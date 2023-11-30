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مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة 6 في عملية بطولية للمقاومة الفلسطينية بالقدس المحتلة

2023-11-30

القدس المحتلة-سانا

رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة المحاصر نفذت المقاومة الفلسطينية اليوم عملية بطولية بمدينة القدس المحتلة أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين، وإصابة 6 بينهم 3 بجروح خطيرة قبل أن يرتقي منفذا العملية شهيدين برصاص الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شقيقين فلسطينيين وصلا بسيارة إلى محطة حافلات قرب إحدى المستوطنات المقامة على أراضي القدس، وأطلقا النار على مجموعة من جنود الاحتلال ومستوطنيه، ما أدى إلى مقتل 3 منهم وإصابة 6 آخرين بينهم 3 بجروح خطيرة قبل أن يرتقي الشقيقان شهيدين برصاص قوات الاحتلال.

وفي السادس عشر من الشهر الجاري استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال، بعد تنفيذهم عملية بطولية استهدفت حاجزاً لقواته بين مدينتي القدس المحتلة وبيت لحم بالضفة الغربية أسفرت عن مقتل جندي للاحتلال وإصابة 5.

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