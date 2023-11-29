يرما… عرض مسرحي على خشبة ثقافي السويداء

السويداء-سانا

يستحضر الكاتب والمخرج المسرحي زياد كرباج عرض (يرما) للكاتب الإسباني فيديريكو جارسيا لوركا برؤية فكرية وإخراجية خاصة على خشبة مسرح قصر الثقافة بمدينة السويداء.

المسرحية التي انطلقت عروضها مساء اليوم يقدمها مسرح قومي السويداء بالتعاون مع مديرية الثقافة فيها، وتدور أحداثها وفق القائمين عليها حول شخصية يرما الطيبة والحنونة التي تقاوم الظروف المحيطة بها ولا سيما الاجتماعية الخاطئة بعد أن نالها اليأس من الحمل والإنجاب والأمومة.

وتعيش يرما هاجسها بكل لحظة، متهمة من قبل الآخرين بأنها هي السبب في ذلك حفاظاً على سمعة زوجها القاسي في مجتمع ذكوري وبيئة تحكمها العادات والأعراف، رافضة أن تحيد عن مبادئها وبراءتها لتنتفض في النهاية على واقعها بعد أن تدرك أن السبب في زوجها لتخنق فكرة العقم فيه التي أفضت إلى تعاستها في سعيها لحياة ملؤها الحب والألفة والسعادة.

وأوضح المخرج زياد كرباج أنه حاول من خلال العمل التأكيد أن الحياة تزدهر أما العقم فلا، لذلك كانت يرما صوتاً نظيفاً وشجاعاً من عمق التجربة والحياة معاً في وجه العقم وخاصة الفكري في المجتمع وقيوده، منطلقاً من الناحية الإخراجية من منهج المسرح الفقير مع الحرص على تعميقه بوصفه اتجاهاً عالمياً وليس محلياً أو محدوداً من خلال الاعتماد على طاقات الممثلين وأدائهم الجسدي والتعبيري والبنية الإخراجية وقوة الكلمة.

وقال رئيس دائرة المسرح القومي بالسويداء المخرج رفعت الهادي خلال تقديمه للعمل: إننا نقف أمام عرض مسرحي اعتنى معده ومخرجه برسم دلالاته الفكرية العميقة كما عودنا في أعماله، حيث اجتهد في نقله كلياً من البيئة الإسبانية إلى بيئة تنتمي إلى عالمنا العربي في كل زمان ومكان حتى أصبح بصيغته الحالية نصاً عربياً وليس إسبانياً.

يشارك في أداء ادوار المسرحية التي تتواصل عروضها يوميا الساعة السادسة مساء لغاية يوم الأحد القادم كل من ربا سنيح وليال المحيثاوي ورفعت الهادي، فيما يضم كادر العمل الفني كلاً من ديالا الملحم كمساعد مخرج وفيصل حاطوم في تصميم وتنفيذ الإضاءة ولجين الهادي في السينوغرافيا ويارا الحكيم في الموسيقا.

غسان خيو

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