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إصابة خمسة فلسطينيين بينهم طفلان باعتداء للاحتلال في الضفة الغربية

2023-11-28

القدس المحتلة- سانا

أصيب خمسة فلسطينيين بينهم طفلان مساء اليوم جراء اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيم العروب شمال الخليل وبلدة بيتونيا غرب رام الله واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم بجروح بينهم طفلان والعشرات بحالات اختناق كما اعتقلت سبعة آخرين.

واستشهد طفل فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في مدينة طوباس.

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