بوتين: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة شرط أساسي للتسوية في الشرق الأوسط

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة هو الشرط الأساسي لتسوية النزاع في الشرق الأوسط.

وأشار بوتين في رسالة بمناسبة “اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، نقلها المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وتلاها في وقفة تضامنية جماهيرية في مقر السفارة الفلسطينية في موسكو اليوم، إلى أنه “في الوقت الذي يصبح فيه النزاع الدموي سبباً لمعاناة لا حد لها يعيشها السكان المدنيون في فلسطين، أعتقد أنه من المهم بشكل خاص إعادة التأكيد على موقف روسيا الثابت المؤيد لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في إقامة دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس”.

وشدد الرئيس الروسي على أن هذا الأمر بالذات ضروري لتحقيق تسوية شاملة وعادلة ومستدامة.

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