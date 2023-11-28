33 أسيراً فلسطينياً جديداً يعانقون الحرية

القدس المحتلة-سانا

عانق 33 أسيراً فلسطينياً جديداً في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي الحرية فجر اليوم مقابل إفراج المقاومة عن 11 من محتجزي الاحتلال لديها ضمن اتفاق التهدئة الموقتة الذي تم تمديده أمس ليومين إضافيين.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية من اتفاق التهدئة الموقتة تم تحرير 117 أسيراً فلسطينياً من معتقلات الاحتلال مقابل إفراج المقاومة عن 39 من محتجزي الاحتلال لديها.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية أمس التوصل إلى اتفاق على تمديد التهدئة المؤقتة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين بشروط التهدئة السابقة نفسها يتخللها الإفراج عن عدد من الأسرى الأطفال الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي مقابل عدد من محتجزي الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية وإدخال مساعدات إغاثية وطبية وكميات من الوقود لقطاع غزة.

ودخل اتفاق التهدئة المؤقتة في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح يوم الجمعة الماضي بعد 48 يوماً من العدوان الإسرائيلي الوحشي، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 36 ألفاً.

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