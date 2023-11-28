روسيا تعلن إعادة توجيه إمداداتها النفطية بالكامل من أوروبا إلى آسيا

موسكو-سانا

أعلنت شركة زاروبيجنفت الروسية أنها أعادت توجيه إمدادات النفط بالكامل تقريباً من أوروبا إلى الهند والصين منذ مطلع عام 2022.

ونقلت روسيا اليوم عن رئيس الشركة سيرغي كودرياشوف قوله في منتدى بريماكوف الاقتصادي في الواقع لقد تغيرت الخدمات اللوجيستية بعد أن غادرنا أوروبا بالكامل تقريباً إلى السوق الهندية والسوق الصينية ولقد اكتسبنا خبرات جديدة.

وأضاف كودرياشوف إن الوضع قد تغير منذ عام 2022 حيث كان علينا إتقان القضايا المتعلقة باللوجيستيات والناقلات والتأمين وقد نجحنا في تحقيق ذلك.

يشار الى أن زاروبيجنفت هي شركة نفط وغاز روسية مملوكة للدولة بنسبة 100 بالمئة متخصصة في تطوير حقول النفط والغاز في روسيا والخارج، ولديها مشاريع خارجية في مصر وفيتنام وأوزبكستان وكوبا وإندونيسيا.

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