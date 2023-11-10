رفضاً للعدوان على قطاع غزة.. آلاف النشطاء الحقوقيين يتظاهرون في المدن الأميركية

واشنطن-سانا

تظاهر الآلاف من النشطاء الحقوقيين في الولايات المتحدة الأميركية رفضاً لاستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن في قطاع غزة.

ووفقاً لوكالة وفا تظاهر الآلاف من النشطاء الحقوقيين أثناء زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمدينة شيكاغو بولاية إلينوي، وحالت الشرطة دون وصول المتظاهرين الذين رفعوا العلم الفلسطيني إلى مكان تواجد الرئيس بايدن لإيصال صوتهم إلى الإدارة الأميركية، معبرين عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة الذي راح ضحيته عشرات آلاف الشهداء والجرحى.

وفي السياق ذاته خرجت العديد من المظاهرات في عدة مدن أميركية أبرزها نيويورك وتكساس وبوسطن وسط تحضيرات لمسيرات ضخمة يوم غد للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس والثلاثين.

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