الطوارئ الروسية: وصول رابع طائرة مساعدات لمطار العريش المصري لنقلها إلى غزة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية وصول رابع طائرة مساعدات روسية لسكان غزة إلى مطار العريش المصري، وعلى متنها 25 طناً من المستلزمات الطبية والصحية والأغذية والبطانيات والمواقد وغيرها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “أوصلنا 25 طناً إضافية من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، تم تفريغ حمولتها في مصر قبل نقلها برا إلى قطاع غزة”، مشيرة إلى أن هذه المساعدات يتم تنظيمها بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية أعلنت في الـ 19 من الشهر الماضي إرسال 27 طناً من المساعدات الإنسانية إلى مصر، من أجل تسليمها إلى سكان قطاع غزة المحاصر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc