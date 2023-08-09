السفارة الروسية في لبنان: الغرب يحاول منع إعادة الإعمار في سورية

بيروت-سانا

أكدت السفارة الروسية في لبنان أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تحاول منع إعادة الإعمار في سورية، وتسعى إلى خلق بؤر توتر في العالم.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم: “خوفاً من المنافسة يحاول الغرب كبح جماح تطور الدول الأخرى، لذلك يسعى إلى افتعال مشاكل مختلفة، وخلْقِ بؤرِ توتر في العالم”.

وأوضح البيان أن الغرب تحت ذرائع مختلفة يمنع إعادة إعمار سورية محاولاً إبقاءها في حال نزيف دائم وكفاح طويل ضد الإرهاب الدولي.

ولفت البيان إلى أن النظام الذي تنتهجه النخب الحاكمة في الغرب لا يسمح لهم بالتخلي عن الفكرة الخاطئة المتمثلة في تفوقهم على باقي الشعوب، ووفقاً للأنماط الغربية فإن العالم الحديث هو نظام استعماري جديد أو نظام رقيق جديد.

وفي سياق متصل أشار البيان إلى التوسع العدواني لحلف شمال الأطلسي والحرب الهجينة ضد روسيا مع اتهامات لا أساس لها بخلق أزمة غذاء عالمية هي أيضاً من أحد المظاهر لألعاب الاستعمار الجديد.

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