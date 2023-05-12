المصدرون الروس يضاعفون حجم تعاملاتهم باليوان الصيني 14 مرة تقريباً

موسكو-سانا

زاد المصدرون الروس حجم تعاملاتهم باليوان الصيني ما يعادل 0.5 مليار دولار إلى 6.9 مليارات شهرياً أي حوالي 13.8 ضعفاً بينما زاد المستوردون تعاملاتهم من 1.4 مليار إلى 7.7 مليارات أي ما يعادل 5.5 أضعاف.

ووفقاً لتقرير مخاطر الأسواق المالية لبنك روسيا فإن حصة اليوان الصيني نمت في عمليات التصدير والاستيراد بشكل كبير على خلفية انخفاض حصة “العملات السامة” في التسويات التجارية، وبحلول آذار الماضي كانت حصة اليوان في هيكل الصادرات 18 بالمئة وفي هيكل الواردات 27 بالمئة.

كما أن حصة اليوان في البورصة الروسية والأسواق خارج البورصة آخذة في الازدياد، وفي سوق الصرف الفوري ارتفعت حصة اليوان في نيسان الماضي إلى 36.1 بالمئة في السوق خارج البورصة إلى 22.3 بالمئة بينما في نهاية العام الماضي كانت 31.5 بالمئة و17.6 بالمئة على التوالي.

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