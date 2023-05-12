استشهاد فلسطينيين اثنين بقصف لطيران الاحتلال على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطينيان مساء اليوم جراء عدوان طيران الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات مستهدفاً بالصواريخ بلدة بيت لاهيا وشرق جباليا شمال القطاع ومخيم النصيرات وسطه ومدينة رفح جنوبه ما أدى إلى استشهاد شابين وإصابة آخرين إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الفلسطينيين والبنى التحتية.

إلى ذلك استهدفت زوارق الاحتلال بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة شاطئ بحر غزة.

وبذلك يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع لهذا اليوم إلى ثمانية، بينما يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان فجر الثلاثاء الماضي إلى 30 شهيداً بينهم ستة أطفال وأكثر من 93 جريحاً أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

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