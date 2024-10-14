استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 4 في جنين ومخيمها

القدس المحتلة -سانا

استشهد فلسطينيان، وأصيب 4 آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، فيما تصدت المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة والمخيم وسط تحليق مكثف للطيران المسير وإطلاق الرصاص، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 4 شبان، كما أطلقت النار بشكل مباشر ومتعمد باتجاه مجموعة من الصحفيين أثناء وجودهم لتغطية العدوان.

وتصدت المقاومة لقوات الاحتلال في المخيم، وفجرت عبوات ناسفة بعدد من آلياتها.

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