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تشرين يودع بطولة الأندية الأبطال بخسارته أمام الشباب السعودي في إياب الدور الثاني للتصفيات

2023-05-11

الرياض-سانا

ودّع فريق تشرين بطولة الأندية العربية الأبطال لكرة القدم المقامة في السعودية بخسارته أمام الشباب السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراتهما اليوم في إياب الدور الثاني من تصفيات البطولة.

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين منذ أربعة أيام بالتعادل بهدف لمثله.

وكان تشرين تأهل إلى الدور الثاني من تصفيات البطولة بعد فوزه على المريخ السوداني بهدف نظيف في إياب الدور الأول علماً أن مباراة الذهاب انتهت بفوز المريخ السوداني بهدفين لهدف.

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