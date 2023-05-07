طقس الغد… الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات رعدية متفرقة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مرفق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، وخاصة على المناطق الشمالية الغربية والقلمون وأجزاء من المنطقة الوسطى.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 45 كيلومتراً في الساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…