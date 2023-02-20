قتيل و 10 إصابات في حادثي إطلاق نار بولاية تينيسي الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل شخص وأصيب 10 آخرون في حادثي إطلاق نار تعتقد الشرطة في ولاية تينيسي الأمريكية أنهما متصلان.

وذكرت شبكة “سي ان ان” الأمريكية أن الحادثين وقعا في منطقة “لايف لونج” في مدينة ممفيس، وأسفرتا عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، فيما أطلقت الشرطة عملية بحث عن ثلاثة أشخاص يشتبه بتورطهم بالهجومين.

وشهدت الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري 78 حادثة إطلاق نار جماعي، وفقاً لمنظمة أرشيف العنف المسلح الأمريكية في زيادة غير مسبوقة بهجمات الأسلحة النارية في أنحاء البلاد.

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