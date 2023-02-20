مراسل سانا: محافظة حلب تسير اليوم قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 21 سيارة محملة بأغطية ومواد طبية وإغاثية إلى حي الشيخ مقصود في حلب بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
طائرة مساعدات من منظمة الصحة العالمية تصل إلى مطار دمشق الدولي
2023-02-20
دار نشر تشيكية تصدر كتاباً جديداً عن سورية
2023-02-20
سفينة مصرية تصل ميناء اللاذقية محملة بنحو 500 طن من المساعدات الإغاثية
2023-02-20
اليمن يدين العدوان الاسرائيلي على سورية ويؤكد أنه انتهاك صارخ للمواثيق الدولية
2023-02-20
كوبا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على دمشق ومحيطها
2023-02-20
شخصيات وأحزاب لبنانية وعربية تدين العدوان الإسرائيلي على أحياء سكنية في دمشق ومحيطها
2023-02-19
مساعدات من المواطنين الروس وخريجي الجامعات الروسية في لبنان لمتضرري الزلزال في حلب
2023-02-19
محليات
أجواء باردة ليلاً وفرصة لهطل الأمطار في مناطق متفرقة
2023-02-20
تربية اللاذقية تعلن استئناف الدوام في العديد من مدارس المحافظة بعد التأكد من سلامتها الإنشائية
2023-02-19
اجتماع لبحث ترتيب أولويات استيراد الاحتياجات الأساسية لتأمين انسيابها في الأسواق
2023-02-19
الهلال الأحمر يتسلم مواد إغاثية من البحرين عن طريق معبر نصيب الحدودي
2023-02-19
وحدات الجيش تحبط محاولة تفجير سيارة مفخخة في حي الكاشف بمدينة درعا
2023-02-19
مبادرة شبابية في حماة لدعم ومساعدة أبناء المناطق المتضررة من الزلزال
2023-02-19
تربية حلب تنفذ أعمال صيانة في عدد من المدارس المتضررة جراء الزلزال
2023-02-19
رياضة
روما يهزم فيرونا بالدوري الإيطالي
2023-02-20
أتلتيكو مدريد يفوز على أتليتك بلباو في الدوري الإسباني
2023-02-19
الفارسة السورية ماسة عدنان تحرز المركز الثاني لكأس رئيس دولة الإمارات للقدرة
2023-02-19
يوفنتوس يهزم سبيزيا في الدوري الإيطالي لكرة القدم
2023-02-19
الروسي مدفيديف يتوج ببطولة روتردام للتنس
2023-02-19
ميلان يهزم مونزا بالدوري الإيطالي
2023-02-18
مبادرات الأندية الرياضية في حلب لإغاثة المتضررين من الزلزل استجابة إنسانية ووطنية
2023-02-18
اقتصاد
توقعات بنمو الاقتصاد الصيني هذا العام
2023-02-20
استقرار أسعار النفط بعد تراجعها الأسبوع الماضي
2023-02-20
مباحثات سورية عراقية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري
2023-02-20
زراعة نحو 1.24 مليون هكتار قمح ونحو 1.2 مليون هكتار شعير
2023-02-19
غازبروم الروسية: السوق الآسيوية الأكثر ديناميكية في العالم
2023-02-19
ارتفاع صادرات الصين من الشاحنات الصغيرة خلال كانون الثاني الماضي
2023-02-19
تحذيرات من انخفاض الاستثمارات الخارجية في بريطانيا
2023-02-19
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الشريط الإخباري
سفينة مصرية تصل ميناء اللاذقية محملة بنحو 500 طن من المساعدات الإغاثية
الرئيس الأسد يلتقي أعضاء لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية السورية
صباغ لوفد لبناني: العلاقات المتجذرة بين البلدين أكبر من أن تفسدها المؤامرات
الوزير المقداد: إدانة العدوان الإسرائيلي لردعه عن قتل المدنيين وانتهاك سيادة الدول
وفد لبناني خلال لقائه المهندس عرنوس: نقف إلى جانب الشقيقة سورية بالإمكانيات المتوافرة في لبنان
ناقلاً رسالة البابا فرنسيس.. عميد الكنائس الشرقية يرفع الصلوات بحلب على نية أرواح ضحايا الزلزال-فيديو
الخارجية: العدوان الإسرائيلي على سورية جاء في وقت تلملم فيه جراحها بمواجهة الزلزال ويتزامن مع اعتداءات تنظيم (داعش) الإرهابي
قافلة مساعدات من لبنان إلى المتضررين من الزلزال في حلب
العماد عباس يستقبل مبعوث وزير الدفاع العراقي
أستراليا… وقفة تضامنية مع سورية تطالب برفع الحصار الظالم
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مراسل سانا: وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار اللاذقية الدولي على متنها 27,7 طناً من المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال
مراسل سانا: محافظة حلب تسير اليوم قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 21 سيارة محملة بأغطية ومواد طبية وإغاثية إلى حي الشيخ مقصود في حلب بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري
2023-02-20
2023-02-20
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