مراسل سانا: محافظة حلب تسير اليوم قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 21 سيارة محملة بأغطية ومواد طبية وإغاثية إلى حي الشيخ مقصود في حلب بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري