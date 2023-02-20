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عــاجــل مراسل سانا: وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار اللاذقية الدولي على متنها 27,7 طناً من المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال

مراسل سانا: محافظة حلب تسير اليوم قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 21 سيارة محملة بأغطية ومواد طبية وإغاثية إلى حي الشيخ مقصود في حلب بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري

2023-02-20

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مراسل سانا: وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار اللاذقية الدولي على متنها 27,7 طناً من المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال

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