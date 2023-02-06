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الصحة الروسية تعلن استعدادها لإرسال طواقم لمساعدة ضحايا الزلزال في سورية

2023-02-06

موسكو-سانا

أعلن معاون وزير الصحة الروسي أليكسي كوزنيتسوف أن الوزارة مستعدة لإرسال اختصاصيين طبيين إلى سورية، لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال الذي ضربها فجر اليوم في حال طلبت ذلك.

وقال كوزنيتسوف في تصريح لوكالة سبوتنيك: “نحن بالتأكيد مستعدون لإرسال متخصصين لمساعدة الضحايا إذا كانت هناك طلبات في هذا الخصوص”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في برقية تعزية للسيد الرئيس بشار الأسد بضحايا الزلزال استعداد بلاده للمساعدة في مواجهة تداعيات الكارثة.

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