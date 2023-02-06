انهيار مبنى سكني على طريق الشاطئ في اللاذقية جراء الهزة الأرضية ظهر اليوم والأضرار مادية

اللاذقية-سانا

انهار مبنى سكني على طريق الشاطئ في اللاذقية ظهر اليوم، بعدما كان قد تم إخلاؤه عند الهزة الأرضية الأولى التي ضربت المحافظة فجراً، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

وأوضح المهندس حسين زنجرلي رئيس مجلس مدينة اللاذقية في تصريح لمراسلة سانا أنه عند وقوع الهزة الأولى تم إخلاء المبنى من قاطنيه، لينهار عند وقوع الهزة الثانية، ما حال دون وقوع خسائر بشرية.

من جهة أخرى، أكد مدير مديرية الجاهزية بمشفى جبلة الوطني الدكتور عماد غنام أن عدد الوفيات في جبلة، والناجمة عن الزلزال بلغ حتى الآن 88 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الجرحى 115 شخصاً.

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