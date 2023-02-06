وزارة التربية تعلن تعطيل المدارس في جميع المحافظات السورية باقي أيام الأسبوع الحالي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الصحة الروسية تعلن استعدادها لإرسال طواقم لمساعدة ضحايا الزلزال في سورية
2023-02-06
بيسكوف: روسيا مستعدة لمساعدة سورية في مواجهة آثار الزلزال على أعلى مستوى
2023-02-06
سورية وروسيا ترفضان بيان الدول الغربية الكاذب والمليء بالتضليل حول حادثة دوما المزعومة
2023-02-06
ناشرون سوريون مشاركون في معرض القاهرة للكتاب: نحمل رسالة العلم والثقافة
2023-02-05
وزير الأوقاف: وحدة الشعب السوري كانت من أهم عوامل نصره على الإرهاب
2023-02-05
المؤتمر الدولي لعلوم التربية: أهمية تعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع
2023-02-05
خلال تقبله أوراق اعتماد سفيرة سورية… الرئيس البرازيلي يؤكد ثبات موقف بلاده الداعم لسورية
2023-02-05
محليات
المركز الوطني للزلازل: زلزال بقوة 7.8 درجات ضرب وسط تركيا وتأثرت به سورية
2023-02-06
القيادة المركزية لحزب البعث تعلن إيقاف النشاطات الحزبية فيها والمشاركة بمؤازرة المحافظات المتضررة من الزلزال
2023-02-06
أهلنا في الجولان المحتل: نشاطر أبناء وطننا الغالي سورية مصابهم الأليم إثر الزلزال
2023-02-06
محافظ اللاذقية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في المحافظة إلى 139 والمصابين إلى 350 وعمليات الإنقاذ مستمرة
2023-02-06
افتتاح مستوصف صحي تابع لجمعية الأماني في الحسكة
2023-02-06
محافظ الحسكة: أضرار الزلزال في المحافظة اقتصرت على تصدعات بسيطة
2023-02-06
محافظة حمص: اتخاذ كل إجراءات الجاهزية وتقديم المؤازرة للمحافظات المتضررة جراء الزلزال
2023-02-06
رياضة
فضية لسورية في بطولة العالم للبلياردو
2023-02-06
الاتحاد الرياضي العام: تعليق الأنشطة الرياضية وتكريس الجهود لمساعدة المتضررين من الزلزال
2023-02-06
بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورج في الدوري الألماني
2023-02-05
نابولي يفوز على سبيزيا بثلاثية في الدوري الإيطالي
2023-02-05
توتنهام يهزم مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي
2023-02-05
اتحاد كرة القدم يعلن أسماء الكادر التدريبي المساعد للمدير الفني لمنتخب سورية الأول
2023-02-05
اختتام بطولة طرطوس للشطرنج للفئات العمرية
2023-02-05
اقتصاد
المركزي يصدر الأحكام المتعلقة بالسماح للمصدرين باستخدام عائداتهم من القطع الأجنبي
2023-02-06
وزارة النفط: كميات إضافية من المشتقات النفطية (بنزين – مازوت) لتعزيز عمليات الإنقاذ والإسعاف
2023-02-06
تراجع الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد
2023-02-06
تمديد مهرجان التسوق الشهري (صنع في سورية) حتى يوم الجمعة القادم
2023-02-05
زراعة 875 هكتاراً بمحصول الشوندر السكري في منطقة الغاب
2023-02-05
السورية للتجارة بحماة تضع صالة بلدة جرجيسة في الخدمة
2023-02-05
تفعيل خدمة إيصال رواتب المتقاعدين لمكان إقامتهم في مدينة طيبة الإمام بحماة
2023-02-05
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الصحة: 403 وفاة 1284 إصابة في حلب وحماة واللاذقية وطرطوس جراء الزلزال
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خطة التحرك الطارئة.. وزارة المالية: استنفار قطاع التأمين بشكل فوري لحصر الأضرار المادية والجسدية والتأكيد على الشركات بالسرعة في صرف التعويضات وتسهيل حصول المتضررين على الخدمات الصحية اللازمة وبالسرعة القصوى
وزارة التربية تعلن تعطيل المدارس في جميع المحافظات السورية باقي أيام الأسبوع الحالي
2023-02-06
2023-02-06
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