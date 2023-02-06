SCS-NET
الشريط الإخباري
عــاجــل خطة التحرك الطارئة.. وزارة المالية: استنفار قطاع التأمين بشكل فوري لحصر الأضرار المادية والجسدية والتأكيد على الشركات بالسرعة في صرف التعويضات وتسهيل حصول المتضررين على الخدمات الصحية اللازمة وبالسرعة القصوى

وزارة التربية تعلن تعطيل المدارس في جميع المحافظات السورية باقي أيام الأسبوع الحالي

2023-02-06

انظر ايضاً

خطة التحرك الطارئة.. وزارة المالية: استنفار قطاع التأمين بشكل فوري لحصر الأضرار المادية والجسدية والتأكيد على الشركات بالسرعة في صرف التعويضات وتسهيل حصول المتضررين على الخدمات الصحية اللازمة وبالسرعة القصوى

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved