مدفيديف: هزيمة قوة نووية في حرب تقليدية يمكن أن تؤدي إلى حرب

موسكو-سانا

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف من أن فقدان قوة نووية في حرب تقليدية يمكن أن يؤدي إلى بدء حرب نووية.

وقال ميدفيديف في منشور اليوم عبر حسابه على موقع “تلغرام” وفقاً لوكالة سبوتنيك: “غداً في قاعدة رامشتاين التابعة لحلف شمال الأطلسي، سيناقش القادة العسكريون الكبار تكتيكات واستراتيجيات جديدة، إضافة إلى إمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة وأنظمة ضرب جديدة”.

وأضاف ميدفيديف: “إن لسان حالهم يقول إنه لتحقيق السلام يجب أن تخسر روسيا، دون إدراكهم أن فقدان قوة نووية في حرب تقليدية يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب نووية”.

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