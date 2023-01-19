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انطلاق اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لعام 2023

2023-01-19

دمشق-سانا

بمشاركة 281 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات انطلقت اليوم اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري 2023، لاختيار أعضاء الفرق الوطنية التي ستشارك في مسابقات الأولمبياد الدولية خلال الفترة القادمة، في اختصاصات (الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية).

وتتضمن التصفيات النهائية التي تقيمها هيئة التميز والإبداع جولتين من الاختبارات على مدى يومين، مدة كل جولة أربع ساعات متواصلة لاختصاصات (الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء)، في قاعات فندق إيبلا بدمشق، وخمس ساعات متواصلة لاختصاص المعلوماتية في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق.

ويخضع للاختبارات الطلاب من الصف الأول الثانوي المتأهلون من الموسم الحالي، وكذلك الطلاب الذين أحرزوا مراتب أولى في الأولمبياد العلمي لليافعين في الرياضيات والعلوم، وأوائل المسابقة البرمجية المدرسية، وكذلك أوائل الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين لعام 2022، حيث تم وضع نماذج الأسئلة من اللجان العلمية المركزية للأولمبياد العلمي السوري.

والطلاب الحاصلون على المراكز الـ 15 الأولى في كل اختصاص حسب نتائج التصفيات النهائية أو بنسبة 30 بالمئة من عدد المشاركين في التصفيات النهائية في كل اختصاص يفوزون بعضوية الفريق الوطني باختصاصهم العلمي، وسيتم إعلان الفائزين حسب مراكزهم في كل اختصاص علمي على مستوى سورية ضمن حفل رسمي يقام يوم السبت 21-1-2023 في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق الأوبرا، وتتويجهم بالميداليات وأكاليل الغار وشهادات التقدير.

وكانت منافسات الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري انطلقت في الـ 22 من شهر تشرين الأول الماضي، بمشاركة 6800 طالب وطالبة من مختلف المحافظات.

هيلانه الهندي

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