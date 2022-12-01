قطنا وسيار يبحثان تطوير التعاون الزراعي بين سورية والبحرين

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع سفير مملكة البحرين في سورية وحيد مبارك سيار تطوير التعاون الزراعي بين البلدين.

وأكد الوزير قطنا خلال اللقاء في مبنى الوزارة على ضرورة تعزيز العلاقات بين سورية والبحرين في مجالات التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، والاستفادة من تجارب البلدين في مجال الأبحاث الزراعية والتقانات الحديثة، وتدريب الكوادر السورية على إكثار النخيل بالنسج وتربية الأسماك البحرية في الأقفاص العائمة، والزراعة المائية لإنتاج الخضار ضمن الصالات الزجاجية.

وأشار قطنا إلى أهمية تطوير البرنامج التنفيذي للاتفاقيات الموقعة وخاصة في مجال الغابات والمحميات والتشجير الحراجي والمثمر والحدائق ضمن المدن بما يخدم مصلحة البلدين، ونقل الخبرات السورية في تلك المجالات.

ولفت الوزير إلى استعداد سورية لتصدير بعض المنتجات الزراعية مثل الرمان والفستق الحلبي والزيتون وزيت الزيتون والتفاح والحمضيات بأنواعها، وكذلك أغنام العواس التي تم فتح الباب لتصدير 200 ألف رأس منها، موضحاً أن تصديرها يدخل في فترة منع من منتصف كانون الأول ولغاية منتصف شهر آذار وهي فترة الولادات، ومن الممكن أن يتم استئناف فتح باب التصدير بعدها.

من جهته أكد السفير سيار أهمية تطوير التعاون بين البلدين في كل المجالات، داعياً المنتجين السوريين للمشاركة في معرض البحرين الدولي للحدائق الذي سيقام قريباً.

غصوب عبود

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