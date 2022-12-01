(العلاج بالقراءة) فعالية تستهدف أطفال معهد التربية الخاصة لذوي الإعاقة الذهنية بالسويداء

السويداء-سانا

في خطوة تجريبية نظم نادي الشباب الثقافي في فرع اتحاد الكتاب العرب بالسويداء اليوم، بالتعاون مع معهد التربية الخاصة لذوي الإعاقة الذهنية التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل فعالية بعنوان (العلاج بالقراءة) استهدفت أطفال المعهد.

وتضمنت الفعالية قراءة قصص من أعضاء النادي للأطفال ضمن أجواء أكثر تشويقاً، لبيان أثر القراءة والخيال في التأثير في الحالة الشعورية للطفل المتأخر ذهنياً، إضافة لتقديم مشهد مسرحي قصير وفقرات غنائية وموسيقية لفرقة النادي، وكذلك توزيع هدايا على الأطفال عبر شخصية بابا نويل لإدخال الفرح إلى قلوبهم.

وأشارت رئيسة فرع اتحاد الكتاب العرب بالسويداء وجدان أبو محمود في تصريح لمراسل سانا إلى أن الفعالية تعد جديدة من نوعها، وتندرج ضمن خطة عمل النادي لنشر ثقافة لها علاقة بالفرح وتجريب فكرة القراءة على أطفال غير قادرين على التركيز لوقت طويل، وتحريض الحاستين السمعية والبصرية لديهم.

وذكر مدير معهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية أيهم حداد في تصريح مماثل أن هذه المبادرة تشكل خطوة فريدة، وتنفذ للمرة الأولى لأطفال المعهد الذين هم بحاجة للعديد من الفعاليات والأنشطة الداعمة لهم.

ولفت مسؤول النادي مجد الأوس إلى أن الفعالية شهدت حالة تفاعل من قبل الأطفال مع أعضاء النادي الذين كانت لديهم مقدرة على حفظ أسماء الشخصيات في القصص التي تم تقديمها، فيما بينت عضو النادي مروه الخطيب أن بعض الأطفال أظهروا استجابة، لكنهم يحتاجون لوقت وعمل أكبر بالفترة القادمة، مشيرة إلى مدى تأثير الصور الواضحة بالقصص على انتباههم.

يذكر أن نادي الشباب الثقافي في فرع اتحاد الكتاب العرب بالسويداء تم إشهاره قبل نحو ثلاثة أشهر، ويهدف إلى دعم الشباب الموهوبين وتنمية ذائقتهم الثقافية والارتقاء بفكرهم والعمل على صقلهم وتطويرهم بإشراف أدباء وكتاب وشعراء، فيما تأسس معهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية عام 2002، ويبلغ عدد الطلاب المسجلين فيه للعام الحالي نحو 60 طالباً.

عمر الطويل

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