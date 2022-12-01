ثقافي القامشلي يعلن عن مبادرة خاصة بتنمية مواهب الأطفال

الحسكة-سانا

أعلن المركز الثقافي العربي بمدينة القامشلي عن إقامة مبادرة خاصة لتنمية وصقل مواهب الأطفال في مجال الفن والرسم، وتنظيم نشاطاتهم في معرض فني.

وبينت رئيسة المركز الثقافي العربي بالقامشلي فائزة القادري في تصريح لمراسلة سانا أن المبادرة تهدف الى دعم المواهب الفنية الجديدة للأطفال تحت سن 14 عاماً من أجل اكتشاف المواهب الفريدة الكامنة لدى الأطفال والتي تحتاج لصقل، لافتة إلى أن المبادرة تأتي ضمن بنود عمل وزارة الثقافة في سبيل دعم ثقافة الطفل.

ولفتت القادري إلى أنه بإمكان المواطنين إرسال مشاركات أبنائهم عبر وسائل التواصل من خلال صفحة ثقافي القامشلي، أو الحضور خلال ساعات الدوام الرسمي للمركز.

يذكر أن المشاركة في المعرض بدأت منذ يوم أمس وتستمر حتى اكتمال لوحات الأطفال لتتم إقامة معرض خاص بها والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً عبر الصفحة الرسمية للمركز الثقافي بالقامشلي.

نوف الضمن

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